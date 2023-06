De Bruyne: “Vogliamo vincere la Champions League. Il treble è secondario”

Il Manchester City si prepara ad affrontare l’Inter in finale di Champions League. Tra sette giorni ad Istanbul si giocherà il match più atteso della stagione. I citizens hanno già portato a termine gli obiettivi Premier League ed FA Cup, la Champions è l’unico trofeo mancante per raggiungere una storica tripletta. Non vuole pensarci troppo Kevin De Bruyne, leader degli inglesi che si è espresso così ai canali della Uefa: “È stata una stagione incredibile e speriamo di poterla rendere ancora migliore. Abbiamo la possibilità di farlo ma vogliamo prima di tutto vincere la Champions League, il treble è un pensiero secondario. Abbiamo disputato una grande stagione: proveremo e ci prepareremo per arrivare a Istanbul nella migliore condizione possibile per giocare un’altra grande partita”.

Foto: Instagram Manchester City