De Bruyne: “Terzi nel Ranking FIFA? Sì, ma queste classifiche lasciano il tempo che trovano. Non siamo tra le migliori Nazionali al Mondo”

Il Belgio si prepara all’esordio a Euro 2024, nella gara di oggi contro la Slovacchia. Intervistato dalla stampa locale, la stella dei diavoli rossi, Kevin De Bruyne, ha smorzato l’entusiasmo, ammettendo una vera realtà.

Queste le sue parole: “Non direi che la nostra Nazionale è la terza migliore al mondo in questo momento, ma in un torneo le classifiche non contano. Siamo sì, terzi nel ranking FIFA, ma sono classifiche che lasciano il tempo che trovano. Siamo in un flusso positivo e sento che la squadra è pronta, ma non siamo i favoriti ed è difficile dire dove dovremmo essere classificati”.

Foto: twitter FIFA World Cup