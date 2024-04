De Bruyne risponde a Rodrygo, Manchester City-Real va ai supplementari!

Si va ai tempi supplementari! Non sono bastati 180′ per decretare la semifinalista tra Manchester City e Real Madrid. Dopo il pirotecnico 3-3 del Santiago Bernabeu, all’Etihad il punteggio è bloccato sull’1-1 al termine dei tempi regolamentari. Parte meglio il City, ma è il Real Madrid a trovare il vantaggio con lo spunto di Rodrygo in seguito al cross basso di Vinicius. Prima la paratona di Ederson, quindi la respinta corta che favorisce il brasiliano e porta avanti i Blancos. Il City però è vivo, carico, consapevole di quello che deve essere il suo spartito della gara. E così gli uomini di Guardiola iniziano a macinare gioco e soprattutto occasioni da gol. Ci provano Grealish e De Bruyne da fuori, ma il più pericoloso è sempre Erling Haaland che di testa colpisce una traversa clamorosa con Lunin fuori gioco. Al 35′ è ancora Grealish a spingere forte e andare vicino al gol, ma la difesa di Ancelotti e Lunin restano particolarmente attenti. Nella ripresa si fanno preferire gli uomini di Guardiola che trovano la rete del pareggio con Kevin De Bruyne che, raccoglie la respinta corta di Rudiger, e batte Lunin con un tiro potente sotto la traversa.

Foto: Instagram Manchester City