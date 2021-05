De Bruyne piange e la moglie lo sostiene: “Vinciamo e perdiamo insieme”

Grande amarezza e delusione nei giocatori del Manchester City per essere arrivati in finale di Champions League e averla persa contro il Chelsea. Tra i giocatori più amareggiati c’è sicuramente Kevin de Bruyne, uscito ieri per una frattura acuta del naso. La moglie Michele era naturalmente presente allo stadio per sostenere il centrocampista. E dopo la delusione per il risultato ha pubblicato un post su Instagram per sostenere il marito Kevin: “Con il cuore spezzato. Vinciamo insieme, perdiamo insieme”.

Foto: Sito Manchester City