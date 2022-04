De Bruyne: “Partita difficilissima, l’Atletico non lasciava spazi”

Autore del gol che ha regalato la vittoria al suo Manchester City contro l’Atletico Madrid, ecco le dichiarazioni rilasciate da Kevin De Bruyne ai microfoni di BT Sport: “È stata una partita difficilissima, loro sono molto chiusi, questo è il l loro stile di gioco. Abbiamo giocato bene nonostante queste circostanze. Credo che il primo tempo sia stato equilibrato, non abbiamo concesso nulla. Nel secondo abbiamo creato un paio di occasioni e una l’abbiamo sfruttata, trasformandola in gol. È stata dura perchè loro giocavano con quasi cinque in difesa e cinque a centrocampo, dunque era dura trovare spazi. La nostra è stata una buona partita, come dicevo non abbiamo concesso nulla“.

Foto: sito ufficiale Manchester City