De Bruyne MVP contro il Canada: “Non so perché abbia vinto questo premio. Forse per il mio nome”

A sorpresa, Kevin De Bruyne è stato votato man of the match di Belgio–Canada, nonostante una prestazione comunque lontana dagli standard a cui ci ha abituato. Un premio che ha colto di sorpresa lo stesso campione che ne ha così parlato in conferenza stampa “Non penso di aver giocato una grande partita. Non so perché abbia vinto questo premio. Forse grazie al mio nome”.

Foto: Twitter FIFA World Cup