De Bruyne: “Mi aspetto una gara simile all’andata. La Champions non è una ossessione”

Kevin De Bruyne, centrocampista del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Real Madrid.

Queste le sue parole: “Real e City sono due club offensivi, sarà una gara diversa dalla gara d’andata”.

La Champions ossessione? “Cambierebbe la prospettiva dall’esterno. Come giocatore vuoi sempre vincere trofei. Da anni lottiamo da anni per questo obiettivo, la Champions è un trofeo di qualità e così difficile da vincere. Io voglio vincere tutti i trofei che posso conquistare, è un compito difficile ma vorrei davvero vincere la Champions League, ma non mi piace definirla ossessione”.

Su Guardiola: “Mi ha aiutato a progredire in vari modo, ma è difficile dire se sarei migliorato così anche con altri allenatore. Raggiungere i successi è fantastico, ma i giocatori lavorano sempre duramente. Se non lavoriamo sodo non possiamo migliorare. È una combinazione, è un allenatore che gioca nel modo in cui mi piace giocare, il che aiuta. Ho giocato per lo più nella stessa posizione ma in modi diversi, più in basso, più in alto, nel mezzo. Di qualunque cosa la squadra abbia bisogno, cerco di aiutarla nel miglior modo possibile”.

Foden? “È fantastico, l’ho visto crescere. Ha un potenziale enorme. Quando arrivi in prima squadra hai bisogno di tempo e di giocare per sentirti a tuo agio. Negli ultimi anni si è sentito davvero a suo agio e lo vedi da come gioca. Ora non è più un giovane talento, è uno dei giocatori della squadra. È un grande passo da fare, può fare la differenza. Lo ha dimostrato un sacco di volte e farà molto di più per questo club in futuro”.

Foto: Twitter Manchester City