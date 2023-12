De Bruyne: “L’infortunio? Non mi interessa, voglio essere il migliore al mondo”

“Non ho dubbi quando dico che voglio essere il miglior giocatore al mondo nella miglior squadra al mondo. Ho ancora la motivazione per questo, per raggiungere questi obiettivi e intendo farlo. Anche e nonostante la mia assenza di quattro mesi a causa di un infortunio, sto cercando di cambiare me stesso come giocatore per continuare a giocare ad alto livello” ha detto De Bruyne ai microfoni di City Xtra. Il suo rientro era segnato per la prossima settimana, in occasione degli impegni del Mondiale per Club, ma pare possa slittare ancora. La speranza è quindi quella di rivederlo in campo prima del 2024.

Foto: Instagram Manchester City