De Bruyne: “Inseguiamo la Champions da tanto. Treble? Manca solo l’ultimo scalino”

Intervenuto in conferenza stampa, il centrocampista del Manchester City, Kevin De Bruyne, ha così parlato alla vigilia della finale di Champions contro l’Inter: “Sono qui da tanto tempo, ci sono stati momenti incredibili. Alti e bassi, giochiamo questa competizione da tempo e non siamo riusciti a vincere: penso che abbiamo fatto bene, se riuscissimo a vincerla sarebbe ovviamente fantastico per tutti. Inzaghi ha detto che siamo i migliore in Europa? Lo ringrazio, penso che lavoriamo durissimo per giocare al massimo. Abbiamo vinto tante partite e tanti trofei in Inghilterra, penso che tutti sappiano di cosa siamo capaci di fare: ci proveremo anche domani”.

Poi ha proseguito parlando dell’interruzione del Mondiale e della possibilità di fare il Treble:”Beh l’interruzione è stata molto strana, ognuno l’ha vissuta in maniera diversa. Io ovviamente sono molto orgoglioso di quello che abbiamo raggiunto come squadra: abbiamo fatto cose fantastiche e manca l’ultimo gradino, da scalare domani”. E su Haaland: “Il feeling che abbiamo in campo è difficile da spiegare: a volte io capisco cosa vuole e lui capisce cosa voglio. Ci colleghiamo bene e direi che siamo riusciti ad aiutare bene la squadra finora. Spero che domani sappia quello che sa fare”.

Infine: “Champions sogno o ossessione? “Dipende… Se vinci la Champions ottieni una delle cose più prestigiose che puoi vincere, sia come squadra che come giocatore. Domani abbiamo la possibilità di provarci”.

