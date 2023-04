De Bruyne: “Il primo tempo l’abbiamo dominato. Dobbiamo stare al top per questo finale di stagione”

Il centrocampista belga commenta il trionfo contro l’Arsenal e spiega la chiave di questo successo: “Ci eravamo allenati un po’ sui passaggi dalla media distanza e su come riuscirci per creare occasioni. Siccome loro difendevano individualmente, abbiamo dovuto fare di più in questo modo perché non avevamo lo spazio per giocare nel nostro solito modo e con i passaggi corti. Il primo tempo è stato un nostro dominio, mentre nel secondo le cose si sono equilibrate. Dobbiamo stare al nostro miglior livello in questo finale di stagione e per ora ci siamo”.

Foto: Instagram Manchester City