De Bruyne: “Il calendario è toppo intenso. L’anno prossimo con il Mondiale per Club lo sarà ancora di più. Avevo anche pensato di ritirarmi dalla Nazionale”

Kevin De Bruyne, asso del Belgio e del Manchester City, ha parlato a RTL Sports dove ha toccato tanti temi alla vigilia del match di Nations League contro Israele.

Uno di questi è stato il calendario fitto di impegni fra club e rappresentative nazionali: “Il susseguirsi delle gare è così intenso che – ha sottolineato – i momenti di relax sono rari. La gente dice che facciamo una bella vita e guadagniamo tanti soldi ed è vero, ma vogliono anche che diamo il 100% in ogni partita e questo non è possibile. Non abbiamo tempo per recuperare l’anno prossimo finale del Mondiale per club, mancano tre settimane alla fine della competizione e alla ripresa della Premier League e dobbiamo partire per le vacanze e poi fare la preparazione fisica. Non è possibile, ma è il programma”.

Il centrocampista del Manchester City ha poi toccato anche il tema di un suo possibile ritiro dalla nazionale. “Ci ho pensato un po’ . Ma mi sento bene e se voglio essere a disposizione per il Mondiale non posso dire di fermarmi un anno e poi ricominciare. Non lo farò, non è giusto per i miei compagni di squadra”.

Foto: Instagram Manchester City