De Bruyne: “Il Belgio non può giocare come il Manchester City”

Kevin De Bruyne, centrocampista del Belgio ha parlato della forza della sua squadra in conferenza stampa: “Il Belgio non può giocare come il Manchester City, devo adattarmi ai giocatori che sono in Nazionale. A volte è più difficile, ma dovrei renderlo meno evidente. Aspiro alla perfezione.”

Foto: Instagram personale