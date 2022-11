De Bruyne: “I punti sono importanti. Ma dobbiamo essere realistici, dobbiamo migliorare”

Il Belgio inizia il suo cammino in Qatar con una vittoria, ma che sofferenza per i Diavoli Rossi contro il Canada. Al termine della gara, Kevin De Bruyne, ha così analizzato la sfida vinta dai Diavoli Rossi: “Non è stata una bella partita. Non abbiamo costruito bene anche quando avevamo gli spazi. Non siamo stati abbastanza bravi – riporta HLN.be -, ma sappiamo cosa cambiare. La precisione è mancata, anche a me. C’è stato spirito combattivo, questo è un requisito minimo. Una prima partita come questa in un torneo importante è sempre speciale. Non ero sotto pressione, ma posso parlare solo per me. Abbiamo reso le cose difficili a noi stessi e questo ha causato stress nella squadra”. E sulla discussione con Alderweireld: “Sono questioni di calcio. Credo che ci fossero gli spazi per giocare a calcio, mentre secondo me cercavamo troppo spesso il lancio lungo. Ecco di cosa parlava la discussione. I punti sono arrivati, questo conta. Ma dobbiamo essere realistici, dobbiamo migliorare. Io compreso”.

Foto: Instagram De Bruyne