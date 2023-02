De Bruyne-Grealish-Haaland, il City stende l’Arsenal 3-1. E aggancia la vetta

Pep Guardiola batte l’allievo Mikeal Arteta a casa sua: termina 3-1 all’Emirates Stadium tra Manchester City e Arsenal. Al 24′ apre Kevin De Bruyne, ma la risposta dei Gunners non tarda ad arrivare e, al 42′, arriva il gol del pareggio firmato da Saka (su rigore). Ma nella ripresa i Citizens prendono il largo: prima Grealish al 72′ e poi Haaland all’82’ siglilano il successo dei Citizens. E l’aggancio in vetta della Premier del City all’Arsenal, anche con una partita in più.

Foto: Instagram Manchester City