De Bruyne gioisce: “Come due anni fa sono uscito. Ho pensato al peggio. E’ un sogno vincere la Champions”

Kevin De Bruyne centrocampista del Manchester City, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro l’Inter in Champions League: “Ho fatto quello che potevo fino a quando ci sono riuscito e poi massima fiducia della squadra. Quello che è successo due anni fa è diverso rispetto a stasera. Ma anche allora sono uscito per infortunio e ho pensato al peggio. Siamo stati in controllo della partita”.

C’è qualcosa di speciale? “Qualcosa che volevo vincere ma non ero riuscito a fare. Ora ce l’ho fatta ed è incredibile”.

Foto: Instagram Manchester City