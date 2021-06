De Bruyne esce per infortunio all’inizio del secondo tempo

Brutte notizie per il Belgio che sta giocando l’ottavo di finale contro il Portogallo vincendo per 1-0 al momento. All’inizio del secondo tempo Kevin De Bruyne ha chiesto il cambio e si è fermato non potendo più continuare. Martinez è stato costretto al cambio al 47′ facebdo entrare Mertens al suo posto. De Bruyne aveva subito un brutto fallo da dietro nel primo tempo sulla caviglia, evidentemente quel fallo gli ha dato ancora problemi. Il belgio spera che si sia fermato per tempo. Intanto De Bruyne non potrà continuare la partita contro il Portogallo.

Foto: Twitter Euro 2020