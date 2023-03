De Bruyne esalta Lukaku: “Fa cose incredibili come Ibra. Segnerà finché giocherà a calcio”

Durante l’intervista concessa ad Aftonbladet, il centrocampista del Manchester City e neo capitano del Belgio, Kevin De Bruyne, ha così parlato di Romelu Lukaku, protagonista di una tripletta nella sfida di ieri sera contro la Svezia: “Possiamo parlare in modo molto positivo di Ibrahimovic, di tutte le cose incredibili che ha fatto durante la sua carriera, ma Romelu fa le stesse cose e segna tanti gol – le sue dichiarazioni riportate da Aftonbladet -. Finché giocherà a calcio, continuerà a fare gol. Finché creiamo occasioni per lui, segnerà, poi non so dove potrà arrivare”.

Foto: Twitter Inter