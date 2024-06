De Bruyne: “E’ vero, contro l’Ucraina non abbiamo voluto correre rischi”

Kevin De Bruyne è stato eletto migliore in campo della sfida contro l’Ucraina, terminata 0-0 e sufficiente ai Diavoli Rossi per qualificarsi come secondi nel girone. Il centrocampista del Belgio ha parlato ai canali ufficiali della UEFA dopo il pareggio che ha garantito la qualificazione agli ottavi di finale: “Abbiamo dato il massimo in queste tre partite. La squadra ha corso fino al 95′; certo, tutti vogliono vincere e noi abbiamo provato a farlo ma non ci siamo riusciti. L’Ucraina è un avversario difficile e poi erano costretti a vincere. Noi ci abbiamo provato e abbiamo avuto occasioni da gol fino al 90′. Ma non volevamo correre rischi perché sapevamo che potevamo subire gol, saremmo stati fuori. A volte bisogna essere intelligenti, volevamo esserlo e lo siamo stati”.

Foto: twitter Euro 2024