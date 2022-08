De Bruyne: “De Ketelaere è fortissimo, sono contento per lui. Al Milan potrà fare grandi cose”

Kevin De Bruyne, stella del Manchester City, ospite al GP del Belgio di Formula Uno, ha parlato a Sky Sport, rispondendo anche a una domanda su Charles De Ketelaere del Milan, che ieri ha fatto vedere ottime cose.

Queste le sue parole: “Ho visto ieri un po’ di immagini, De Ketelaere ha fatto vedere ottime cose nel Milan. Sono contento per lui, lo conosco, è giovane, in Nazionale anche mi ha impressionato. Sono certo che nel Milan potrà crescere ulteriormente e far un ulteriore step nella sua carriera e fare grandi cose”.

Foto: twitter personale