De Bruyne convinto che Bernando Silva rimarrà al City: “Non c’è niente che mi preoccupi”

A due settimana dalla chiusura del calciomercato, il futuro di Bernando Silva continua ad essere un importante argomento di discussione. Il Barcellona vorrebbe acquistarlo e lo stesso calciatore vorrebbe lasciare il Manchester City per approdare alla corte di Xavi. Tuttavia l’operazione, molto costosa economicamente, dipende da molti fattori, in particolare modo che si concretizzino alcune cessioni importanti nel club blaugrana. Mentre l’Etihad Stadium continua a mostrare affetto nei confronti del calciatore, arrivato in Inghilterra nel 2017, i compagni non si dicono preoccupati da un’eventuale partenza. Lo confermano le parole di Kevin de Bruyne, rilasciate dopo la vittoria contro il Bournemouth: “A mio modo di vedere, credo che rimarrà qui per questa stagione, per questo non c’è niente che mi preoccupi. Bernardo è fondamentale per noi, spero che possa rimanere. Lui sa che qui è molto amato”.

Foto: Twitter De Bruyne