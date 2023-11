De Bruyne: “Come sto? Posso essere paragonato a un’auto che è ferma in garage per un’importante manutenzione”

Kevin De Bruyne asso del Manchester City, è ancora fermo ai box per un problema fisico alla gamba destra. Il centrocampista belga ha concesso un’intervista a Sky Sports dove ha così riassunto il suo momento: “Posso essere paragonato a un’auto che è ferma in garage per un’importante manutenzione”.

Il giocatore dovrebbe tornare a dsposizione di Guardiola per inizio gennaio.

Foto: Instagram Manchester City