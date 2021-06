De Bruyne cambia il Belgio: gol e assist contro la Danimarca da subentrato (2-1). A segno anche Poulsen e T. Hazard

E’ bastato un tempo al Belgio per vincere contro la Danimarca al Parken Stadium di Copenaghen. E’ stata la partita dell’omaggio a Christian Eriksen soprattutto al 10′ quando il gioco si è fermato tra applausi e commozione. Poi la Danimarca che è partita a mille trovando il gol dopo 99 secondi con Youssuf Poulsen e sfiorando più volte il gol del raddoppio. Nel secondo tempo Martinez fa il cambio che fa svoltare il Belgio, entra De Bruyne per Mertens e il centrocampista del Manchester City prima serve un assist al bacio per Thorgan Hazard al 55′ e poi segna di prima di sinistro al minuto 71 per il definitivo 2-1. Alla fine Braithwaite prende anche la traversa di testa. Il Belgio, con due vittorie su due, può festeggiare l’ingresso agli ottavi, mentre la Danimarca si ritrova a 0.

Foto: Twitter Euro 2020