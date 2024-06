De Bruyne apre all’Arabia Saudita: “Parliamo di incredibili quantità di denaro. A volte devi pensarci”

Kevin De Bruyne, uno dei centrocampisti più forti in circolazione e giocatore centrale nello scacchiere di Pep Guardiola al Manchester City, ha rilasciato un’intervista a Laatste Nieuws. Tra i temi trattati anche la possibilità di giocare in Arabia Saudita. Ecco le sue parole:

“Per Michèle (sua moglie, ndr) un’avventura esotica va bene. Sono discussioni che facciamo sempre più spesso in famiglia. Ho ancora un anno di contratto, quindi devo pensare a cosa potrebbe succedere. Quando arriverà il momento dovremo affrontarlo in un certo modo”. Il fuoriclasse belga poi prosegue: “Alla mia età devi essere aperto a tutto. Parliamo di incredibili quantità di denaro in quella che potrebbe essere la fine della mia carriera. A volte devi pensarci”. Infine il centrocampista del City analizza nel dettaglio l’aspetto economico: “Se gioco lì per due anni, potrò guadagnare una quantità incredibile di soldi. Prima ho dovuto giocare a calcio per 15 anni e potrei anche non raggiungere quella cifra. Allora devi pensare a cosa potrebbe significare dopo. Al momento, però, non ho ancora dovuto pensarci”.

Foto: sito Manchester City