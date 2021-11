De Bruyne: “Al City non ci sono prime donne. Il gruppo è la forza della squadra”

In un’intervista rilasciata a France Football, Kevin de Bruyne , centrocampista del Manchester City, ha parlato della filosofia del club e del gruppo.

Queste le sue parole: “Il nostro gruppo è facile da gestire, non ci sono prime donne e questo è molto importante. Quando ci sono troppi caratteri diversi, arrivano rapidamente i problemi. A nessuno qui piace stare in panchina, ma tutti vogliono il meglio per il City. I nostri dirigenti cercano i migliori giocatori, ma vogliono sapere anche qualcosa sulla vita personale, sul modo in cui un giocatore si comporta con gli altri. Sanno come creare un gruppo. È un po’ diverso da quello che si fa al PSG, è un’altra filosofia, anche se questo non significa che è meglio la nostra o quella loro. Io mi sento fortunato di poter crescere in questa squadra e puntiamo a vincere il massimo”.