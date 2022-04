De Bruyne: “Abbiamo preso il sopravvento pur senza vincere, dobbiamo continuare a giocare così”

Kevin De Bruyne, raggiunto dai microfoni di Sky Sports, ha commentato il pareggio odierno tra il suo Manchester City e il Liverpool: “Oggi abbiamo giocato molto bene, abbiamo avuto il sopravvento, non abbiamo vinto. Ma questo è il modo in cui dobbiamo giocare per il resto della stagione. L’effetto che ha questo pareggio sulla corsa al titolo? Credo sia simile. Il calendario è difficile sia per noi che per il Liverpool, ci proveremo ma il modo in cui abbiamo giocato oggi è il modo in cui dobbiamo andare avanti“.

Foto: sito ufficiale Manchester City