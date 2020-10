De Boer: “L’Italia gioca molto bene. Verratti e Jorginho i miei giocatori ideali”

Alla vigilia della gara tra Italia e Olanda, ha presentato la sfida in casa Oranges il CT Frank De Boer. Queste le sue parole: “Dobbiamo evitare di concedergli campo come accaduto all’andata. Ci hanno messo sotto per 70 minuti, ho un ricordo chiaro di quella partita ma questa volta sarà differente. Il girone è aperto. Noi abbiamo quattro punti, l’Italia è a quota cinque, dipenderà molto da domani, l’importante è non perdere. Sono impressionato da come giocano. Verratti e Jorginho sono il mio tipo di giocatori. Non vanno in panico quando sono sotto pressione, a livello europeo è molto importante. Noi dobbiamo essere più preparati e non dobbiamo calarci nel loro gioco. Essere più aggressivi e più efficaci nel pressing. Mancini? Lo rispetto. Grande allenatore, ha avuto una grande carriera”.

Fonte Foto: Twitter Olanda