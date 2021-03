De Boer: “Brutta sconfitta, ma che dovrei fare? Sedermi qui e piangere?”

Frank de Boer, tecnico dell’Olanda, ha commentato la pesante sconfitta rimediata in casa della Turchia (4-2) nel primo match di qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar: “Abbiamo rimediato una brutta sconfitta, ma che dovrei fare? Sedermi qui e piangere? Nel primo tempo abbiamo tenuto molto la palla ma abbiamo anche commesso tantissimi errori. Questa era solo la prima partita, ne mancano altre nove. Dobbiamo raddrizzare la schiena e fare in modo di non perdere altri punti”.