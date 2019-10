De Biasi incontra la Samp: “In esame varie candidature, tra cui quella del sottoscritto”

Tra i nomi al vaglio per la sostituzione di Eusebio Di Francesco sulla panchina della Sampdoria c’è anche quello di Gianni De Biasi, ex ct albanese reduce dalla breve esperienza all’Alaves. Dopo aver incontrato il ds blucerchiato Carlo Osti, l’allenatore ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al Secolo XIX: “Sì, è stato un pranzo tra amici e per parlare di lavoro, con Carlo siamo amici da anni. Cosa ci siamo detti? Ora non esageriamo… Non dite che sarò il futuro allenatore perché non sarebbe corretto, la società sta facendo valutazioni e prende in esame varie candidature tra cui il sottoscritto, fatto che mi inorgoglisce“.

Foto: sportskeedacom