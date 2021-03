De Biasi: “Con l’Azerbaigian come con l’Albania, speriamo il Portogallo porti fortuna. Girone difficile ma ci crediamo”

Gianni De Biasi, da luglio c.t. dell’Azerbaigian, stasera allo Juventus Stadium affronterà il Portogallo nella prima partita delle qualificazioni ai Mondiali del 2022. Missione difficile, ma non impossibile per il tecnico italiano, che parla così a La Gazzetta dello Sport: “Spero che pure stavolta il Portogallo mi porti fortuna. E’ stato il primo avversario anche nelle qualificazioni europee dell’Albania: vittoria 1-0 a Lisbona, ma Ronaldo non c’era. Poi sappiamo com’è finita”.

Sul girone: “Il girone è complicato, con Serbia e Irlanda oltre al Portogallo. Ma anche l’Albania aveva avversari forti, le difficoltà sono le stesse”.

