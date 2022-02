DE ARRASCAETA, TALENTO E GARRA PER FAR SOGNARE L’URUGUAY

Vola l’Uruguay verso Qatar 2022. Nella nottata di ieri la Celeste ha travolto 4-1 il Venezuela e nella sfida del prossimo turno contro il Perù, in caso di successo, otterrà la qualificazione ai prossimi Mondiali. Nel poker di ieri ha fatto parte anche Daniel De Arrascaeta, centrocampista del Flamengo. Nato a Nueve Berlin il primo giugno 1994, Daniel è cresciuto calcisticamente tra le fila del Defensor Sporting, club con il quale ha poi debuttato nella massima serie uruguaiana nella stagione 2012-2013. Un’avventura che lo ha portato anche ad esordire in Copa Libertadores. Nel 2015 finisce al Cruzeiro che lo acquista per circa 4 milioni di euro. Con il club brasiliano ha fatto molto bene e un momento memorabile è sicuramente la vittoria della Coppa brasiliana grazie ad un suo gol. Al Cruzeiro ci resta fino al 2018, anno in cui avviene il suo trasferimento al Flamengo per una cifra vicina ai 15 milioni. Da allora De Arrascaeta si è messo ulteriormente in mostra anche con gol molto belli e trovando quella di fatto è una vera e propria consacrazione. Insomma, è un centrocampista atipico che potrebbe essere sicuramente utile anche a molte squadre di Serie A. Intanto l’Uruguay e il Flamengo se lo godono.

FOTO: Instagram Arrascaeta