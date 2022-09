Juric: “A Napoli sarà complicato. Miranchuk può giocare dall’inizio”

Il Torino di Juric ricomincia da Napoli nell’anticipo del sabato (ore 15:00). Lo stesso tecnico granata ha parlato nella consueta conferenza stampa della vigilia dove ha ripercorso innanzitutto il periodo di sosta: “Qui è rimasto un gruppo piccolo, ma abbiamo lavorato tanto e bene. E l’altro gruppo l’ho visto ieri: Lukic e Rodriguez hanno giocato, speriamo stiano bene ma si va con l’intuito. Il Napoli è tra le squadre che giocano meglio, Giuntoli ha fatto un mercato grandissimo e Spalletti sta trasformando il tutto in un gran bel gioco. Sarà difficile”. Su Miranchuk: “L’ho visto bene in queste due settimane, è un giocatore particolare. Ha una tecnica eccellente, magari gli mancano un po’ altre cose ma ti fa giocare bene. Ho in testa più soluzioni, puoi mettere Miranchuk, Vlasic o Radonjic. Devo decidere, ma l’opzione che Miranchuk giochi dall’inizio c’è”.

Foto: twitter Torino