Dazn offre un mese gratis ai propri abbonati dopo il blackout di domenica

Dopo i grossi problemi riscontrati domenica nel corso delle partite Inter-Cagliari e Verona-Lazio che ha impedito alla maggior parte dei tifosi di vedere le rispettive partite, l’emittente web Dazn è corsa ai ripari offrendo un mese gratis ai propri abbonati tramite una mail spedita ad ogni utente iscritto riproponendo le scuse che già erano state fatte nella giornata di domenica: “Sappiamo che potresti aver riscontrato difficoltà ad accedere alla piattaforma DAZN domenica 11 aprile. Ciò è stato causato da un problema con uno dei nostri fornitori esterni. Siamo molto dispiaciuti per i disagi riscontrati e vogliamo offrirti un mese di accesso a DAZN senza ulteriori costi aggiuntivi”. Nella mail c’è anche il link di collegamento alla procedura per ottenere il mese gratuito.

Dazn, ricordiamo, ha ottenuto in esclusiva la Serie A per i prossimi tre anni. Una grossa responsabilità verso i tifosi di calcio in Italia.