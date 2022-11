Dawidowicz, gol ed espulsione. Poi il pareggio di Zaniolo: 1-1 all’intervallo tra Verona e Roma

Termina 1-1 la prima frazione di gioco tra Hellas Verona e Roma. I padroni di casa lasciano la palla ai giallorossi, coprirsi e ripartire le parole d’ordine degli uomini di Bocchetti. Ma la prima occasione del match capita sui piedi di Tammy Abraham che salta Montipò ma a porta sguarnita centra il palo. Un errore che costerà caro alla Roma. E infatti, appena 8 minuti dopo, arriva il vantaggio degli scaligeri con Dawidowicz: da corner Veloso serve rasoterra Faraoni, che aspetta dal limite dell’area e tira in porta, trovando la deviazione volontaria del difensore che supera Rui Patricio. 10 minuti da protagonista. Infatti, appena nove minuti dopo la rete segnata, il Dawidowicz si fa espellere per un intervento scomposto lontano dall’area su Zaniolo. È stato necessario l’intervento del VAR che ha portato l’arbitro Sacchi a prendere la decisione. Poi arriva il pareggio della Roma: Tameze pasticcia sulla linea di difesa. Proprio quest’ultimo pasticcia sulla sua trequarti, Camara ringrazia e serve Abraham, la cui conclusione trova un altro palo. Sul tap-in c’è Zaniolo che appoggia in rete, 1-1 poco prima dell’intervallo. La Roma la riprende.