Davies sul futuro: “Il mio agente sta trattando con il Bayern Monaco”

Continua a tenere banco in casa Bayern Monaco la vicenda legata al futuro di Alphonso Davies. L’esterno canadese ieri è andato a segno nel ritorno delle semifinali di Champions League contro il Real Madrid, ma il suo gol non è bastato al Bayern Monaco per volare in finale a Wembley. Intanto il terzino classe 2000, su cui da tempo ci sono gli occhi proprio del Real Madrid, ha ribadito la sua importanza nello scacchiere bavarese e a fine partita, come riporta AS ha risposto anche a una domanda sul futuro: “Se tornerò al Bernabeu? Il mio agente è in trattativa col Bayern Monaco. Qualunque cosa accada, sarò grato a questo club”.

Foto: Instagram Davies