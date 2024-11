Davies-Real Madrid, c’è l’accordo. Ma l’agente nega tutto

Il quotidiano spagnolo Marca apre quest’oggi con la gran vittoria in Nations League della Spagna, oltre che con un titolo perentorio e che non lascia libere interpretazioni: “Real Madrid-Davies, accordo senza firma”. Stando a quanto riportato, si parla già addirittura di affare concluso tra le parti, con la sola attesa della firma del giocatore. Il giocatore è in scadenza col Bayern Monaco nel 2025: il club ha più volte cercato di trattenere l’esterno, senza grandi risultati. Ma a frenare gli entusiasmi madrileni ci pensa il procuratore del canadese, Nedal Huoseh, che in più occasioni ha placato gli animi, affermando che rimane viva la pista del rinnovo, e che sul giocatore la concorrenza europea è abbondante. Chiaramente sono le classiche dichiarazioni distensive di un procuratore, che deve garantire la riservatezza dei propri assistiti, ma l’asse Real-Davies è vivissima, e il club madrileno rimane la principale concorrente alle prestazioni del classe 2000.

Foto: Instagram Davies