Davies, insufficiente l’ultima offerta del Bayern per il rinnovo. Il Real attende

Il caso Alphonso Davies, in scadenza col Bayern Monaco quest’estate, continua a prendere svolte inaspettate. Il Real Madrid è da tempo sul giocatore, ma il club bavarese avrebbe tentato di rinnovare il calciatore e convincerlo a rimanere in Germania. I media tedeschi, Bild in particolare, raccontano però che il tentativo non è andato a buon fine. Si parla di una proposta di circa 15 milioni di euro anni, ma tra le parti balla qualche milione. Househ, agente dell’esterno, ha intenzione di lasciare Monaco questo venerdì senza un accordo firmato, il che aumenta la possibilità che Davies opti per un altro club, con il Real Madrid primo favorito.

Foto: Instagram Davies