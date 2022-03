Davies: “Felice di essere tornato ad allenarmi. Sto dando il massimo, ma non sono ancora al 100%”

Il giocatore del Bayern Monaco Alphonso Davies è pronto a tornare in campo dopo un’assenza abbastanza lunga dovuta ai problemi cardiaci seguiti al contagio da Covid-19: “Sono felice di essere tornato ad allenarmi, finora la riabilitazione sta andando bene. Non ho problemi con i muscoli e il cuore, ma non sono ancora al 100%. Sono solo felice di potermi allenare di nuovo e sono pronto per ricominciare il lavoro. Sto dando il massimo lavorando a stretto contatto con il reparto medico e il personale di riabilitazione. E mi sto allenando molto duramente con e senza palla, spero di poterlo fare al più presto con la squadra”.

Davies parla della lunga assenza: “Le ultime quattro o otto settimane sono state molto noiose e mentalmente difficili. La mia famiglia è stata qui per molto tempo e ho visitato la mia ragazza a Parigi una volta o due volte”.

Foto: Twitter Bayern Monaco