Davies apre, Kramaric-Livaja la ribaltano: 2-1 Croazia all’intervallo

Croazia in vantaggio 2-1 sul Canada all’intervallo. Partono forte i nordamericani che sbloccano la gara dopo un minuto con Alphonso Davies che trova un gol storico per il Canada (primo gol ai Mondiali). Dopo un inizio in sofferenza, gli uomini di Dalic iniziano a prendere le redini dell’incontro. E al 36′ arriva il gol del pareggio con Andrej Kramaric. Rete che si rivela un’autentica iniezione di fiducia per i croati che, al 44′, mettono anche la freccia sul Canada con un gran destro dal limite dell’area di Marko Livaja.

Foto: Twitter Croazia