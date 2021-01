Davide Nicola si presenta: “Sfida speciale, credo nei ragazzi. Domani concentrazione e determinazione”

Dopo la prima sessione di allenamenti nei giorni scorsi, oggi è il giorno della presentazione ufficiale di Davide Nicola e con l’occasione analizzare anche la sfida d’esordio di domani al Vigorito di Benevento: “E’ una sfida speciale, ci tengo perché la storia del Toro è blasonata e deve rappresentare una costante. Voglio iniziare da subito senza perdere tempo in parole, ma agire sulle priorità: dobbiamo avere un cambio di rotta. Grande rispetto per Giampaolo, lo saluto”.

Su come cambierà il Toro: “Serve il gruppo e servono relazione schiette. Abbiamo bisogno di stare bene tra di noi e credere nel lavoro. Non mi interessa cosa si è fatto prima: non ero dentro, non spetta a me giudicare. Oggi terzo allenamento, ho lavorato sulle priorità. Il gruppo è fondamentale, poi arriverà il resto. I risultati sono una conseguenza: non chiederò mai un risultato, ma la prestazione fatta di equilibri e senza paura di sbagliare. Voglio vedere una prestazione con due principi”.

Sulle condizioni mentali della rosa in questo periodo difficile: “C’è una rosa e un ambiente disponibile. Non mi interessa cosa si è detto prima, voglio farmi le mie idee. Mi aspetto certi comportamenti, solo questo ci farà raggiungere l’obiettivo. 13 punti in classifica sono pochi e i valori nostri possono essere migliori. Iniziato nuovo percorso, ci sono 20 partite: dovremo costruire un percorso per raggiungere la salvezza. E’ un club che ha ambizioni, ma essere coscienti serve per fare il passo successivo”.

Su come approcciare la partita domani: “Ci sono state richieste di principi di gioco: l’obiettivo è applicare questi principi, non mi interessa l’errore e bisogna sbagliare per fare. Serve concentrazione e determinazione, sono convinto e credo in questi ragazzi”.

