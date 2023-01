Davide Nicola su Gyomber: “Ha dimostrato con il Torino di essere in una discreta forma. E’ una vera e propria arma”

Davide Nicola, tecnico della Salernitana, ha presentato la sfida in programma domani pomeriggio contro l’Atalanta. Il mister granata ha speso delle parole sulle condizioni di Norbert Gyomber: “Ha dimostrato già col Torino di essere in una discreta forma ma non ha un minutaggio elevatissimo. Sono per la prudenza per non ricadere in situazioni che possano essere spiacevoli. Gli accorderemo più minuti, vediamo come e quando. Ci sarà una riunione con lo staff medico, secondo me può essere un rischio farlo partire dall’inizio. Abbiamo Lovato, Fazio, Pirola. Numericamente ci siamo. C’è solo da valutare tutto ciò che può capitare all’interno di una partita. Gyomber è una vera e propria arma, tuttavia con un minutaggio limitato. C’è anche Daniliuc titolare. Radovanovic può fare l’uno e l’altro”.

Foto: Twitter Salernitana