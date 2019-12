Davide Lippi: “Politano via? Al momento non c’è nulla, Matteo vuole vincere lo scudetto con l’Inter”

L’agente Davide Lippi ha parlato da Milano dove questa sera andrà in scena il Gran Galà del Calcio. Il procuratore si è soffermato in primis su Matteo Politano, dato in uscita dall’Inter: “Politano sta vivendo bene questo momento, è guarito, è stato convocato e non vede l’ora di dare il suo contributo alla causa. Ha fatto una grande stagione lo scorso anno e la farà anche in questo. Mercato? Al momento non c’è alcun interesse, è contento di stare all’Inter, concentrato sull’obiettivo e vuole vincere lo Scudetto con i nerazzurri”.

Caprari

“Caprari è stato usato un po’ poco e faremo delle valutazioni con la Sampdoria, vedremo più avanti. Ora la Sampdoria sta vivendo un momento difficile e lui è concentrato sul fare bene con il nuovo allenatore. Fra un mese vedremo che discorsi aprire”.

