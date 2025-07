Il Botafogo valuta Davide Ancelotti come possibile successore di Renato Paiva

06/07/2025 | 15:32:01

Il Botafogo è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’esonero di Renato Paiva, e nel mirino è finito Davide Ancelotti, attuale vice allenatore della nazionale brasiliana e figlio del commissario tecnico Carlo Ancelotti. Nonostante la giovane età, Davide è già stato accostato a diverse panchine prima di entrare nello staff della Seleção. Secondo Globo Esporte, però, la federazione brasiliana (CBF) non avrebbe ancora ricevuto alcuna proposta ufficiale dal club carioca per l’ingaggio di Ancelotti. Davide Ancelotti, 35 anni, ha accumulato esperienza come assistente in club di prestigio come Real Madrid, Bayern Monaco, Napoli ed Everton, sempre seguendo le orme del padre. Intanto il Botafogo si prepara al derby contro il Vasco da Gama, in programma il 12 luglio, mentre continua la ricerca del nuovo tecnico.

Foto: Twitter Ancelotti