David Villa: “Yamal come messi? No, è fortissimo, ma non si può paragonarlo a Leo”

David Villa, ex stella del Barcellona e del calcio spagnolo, ha parlato ad AS, soffermandosi sulla crescita di Lamine Yamal.

Queste le sue parole: “È un ragazzo incredibile. Come gioca, come capisce il calcio… è vero che non lo conosco personalmente, ma ci sono stato un paio di volte e sembra molto tranquillo e concentrato. Non si tratta di un’esplosione di un calciatore che durerà solo qualche mese. È già da un po’ che sta dimostrando il suo valore e, al contrario, continua a crescere. È davvero bravo e ogni volta che lo vedi giocare, migliora. Inoltre, sa cosa significa essere un campione”.

Lo paragonerebbe a Messi? “Mai. Credo che paragonare qualsiasi giocatore a Messi sia difficile oggi. Lamine Yamal è già una stella mondiale. Ha ottenuto cose importanti in due anni e, da tifoso del Barça, mi entusiasma di nuovo. E anche i tifosi hanno il diritto di sognare con lui, ma non credo che sia necessario paragonarlo a Messi, perché lui avrà una carriera fantastica”.

Foto: Instagram Barcellona