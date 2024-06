David Villa su Italia-Spagna: “Non c’è un favorito stasera. La sfida Rodri-Barella sarà decisiva”

David Villa, ex attaccante di Barcellona e Atletico Madrid tra le altre, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport analizzando la partita di stasera. Di seguito le parole del miglior marcatore della storia delle Furie Rosse (59 gol):

“Difficile dire se Yamal avrebbe potuto giocare anche nella nostra Spagna, quella era una squadra che ha vinto tutto in poco tempo. A 16 anni è già protagonista, non ha limiti e mi auguro possa crescere sia per la Spagna che per il Barcellona, che deve tornare a essere grande“. Poi prosegue: “Barella nell’Italia e Rodri nella Spagna amano giocare molto la palla e sono i giocatori simbolo del centrocampo, chi più terra il pallone avrà più possibilità di vincere la sfida. Può essere un duello decisivo”. Sui possibili favoriti: “Non importa l’anno e il momento, tra Spagna e Italia ci sono sempre partite molto combattute, le forze in campo sono pari, non c’è un favorito nemmeno stasera”. Sull’attacco dell’Italia: “Bisogna temere tutti, è sempre complicato affrontare i suoi giocatori. Per il mio gusto mi piace molto Chiesa, giocatore tecnico, veloce, che sa segnare e molto verticale”.

Foto: instagram Villa