David Villa annuncia il ritiro e fissa la data

David Villa a 38 anni ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo: “Erano anni che ci pensavo, il corpo non ti avvisa. Ma ora è arrivato il momento giusto”. L’ex attaccante del Barcellona, prima di fermarsi in maniera definitiva, ha ancora un obiettivo e fissa già la data: “Lo farò il 2 gennaio dopo aver vinto la Coppa dell’Imperatore”. In conferenza stampa David Villa ha anche ammesso: “Devo essere io a lasciare il calcio, non voglio che sia il calcio a lasciare me. Erano anni che ci pensavo. Quando si arriva a una certa età, il ritiro può giungere in ogni istante. Ci ho pensato e ne ho parlato con i miei cari e ho capito che non è facile”.

Foto: Profilo Twitter David Villa