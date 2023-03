David Villa acquista un club di calcio: sarà proprietario del Benidrom

David Villa torna nel mondo del calcio dopo il ritiro come calciatore. L’ex bomber di Valencia e Barcellona ha deciso, infatti di acquistare il Benidrom, club di Segunda Divisiòn, la seconda serie spagnola, con l’obiettivo di portarlo il prima possibile alla promozione in Liga. La presentazione di questo suo nuovo progetto è fissata per martedì 28 marzo.

Villa, che ha vinto tutto im carriera da calciatore, vuole provare a replicare le gesta anche da proprietario di un club.

