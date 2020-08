Portare David Silva in Serie A significa alzare in modo esponenziale l’asticella per essere ancora più competitivi. Portarlo a parametro zero, anticipando la concorrenza, è una prodezza autentica. E’ quanto sta facendo la Lazio, con un tempismo straordinario. E con l’ambizione di fare un regalo straordinario in vista della prossima Champions. Siamo in stato più che avanzato, c’è la volontà dello spagnolo di lasciare la Premier per una nuova, eccitante, esperienza. Roma gli piace, le parole del papà di David sono una sentenza. Adesso occorre il resto, con quel minimo di pazienza che serve in situazioni del genere. David Silva, una meraviglia: per la Lazio un campione vero.

Foto: Sito Premier