David Silva saluta il City: “Sarò un vostro tifoso per tutta la mia vita”

David Silva lascia il Manchester City. Lo spagnolo dopo 436 presenze e 14 trofei con la maglia dei Citizens lascia il City of Manchester Stadium. In una lunga intervista pubblicata sul sito ufficiale della squadra biancoceleste, il “Mago” rivive tutti i suoi momenti con la maglia numero 21: “Mi sono sentito subito a casa. Tutti mi hanno trattato sempre bene, mi sentivo davvero come se fossi in una piccola famiglia”. Tanti i compagni di squadra con cui il “Mago” ha giocato ma uno in particolare è rimasto nel suo cuore: “Il Kun è un giocatore che ha bisogno di fare gol. Credo di averlo aiutato in questo. E’ uno degli attaccanti più forti al mondo”. Non mancano le note poco positive, come i problemi del figlio Mateo: “Tutti mi hanno dimostrato subito affetto. Nonostante giocassi un calcio di livello non so come sia riuscito a controllare la situazione”.

Foto: Twitter Man City