David Luiz: il rinnovo, la rottura, l’Arsenal e addio Chelsea

Una fonte autorevole ieri pomeriggio, esattamente L’Equipe, aveva segnalato la rottura in corso tra il Chelsea e David Luiz. Meglio: la volontà del brasiliano di accettare la proposta biennale dell’Arsenal, quel biennale che aveva sottoscritto lo scorso maggio con i Blues giurando quasi fedeltà ed eterno amore. Tre mesi dopo il pentimento, la retromarcia, la necessità dell’Arsenal di prendere un difensore dopo i tentativi per Daniele Rugani che vi abbiamo raccontato e le perplessità su formula (prestito biennale) e modalità di pagamento. E così è rimasto David Luiz: il brasiliano voleva così, ha fatto così. E poco importa se ha lasciato il Chelsea col cerino in mano, impossibile sostituirlo con il mercato aperto. Per lui contava solo salire al volo sull’autobus Arsenal.

Foto: Twitter Chelsea