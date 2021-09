David Luiz e il Flamengo: una svolta impostata già dieci giorni fa

Il primo settembre avevamo raccontato che non avrebbe avuto senso correre per David Luiz alla Lazio. I sondaggi del club biancoceleste risalivano a luglio e la proposta fatta subito dopo la sessione estiva non era stata approfondita per volontà della Lazio che ha ritenuto opportuno non procedere. Era fake anche l’ipotesi Salernitana, come abbiamo subito puntualizzato e come sta facendo in queste ore chi aveva dato una notizia fake ben più grave (ovvero la conferma di Messi al Barcellona e l’inesistenza di contatti con il Paris Saint-Germain: sappiamo bene com’è andata a finire). Sempre il primo settembre avevamo aggiunto che, dopo un sondaggio del Benfica, David Luiz avrebbe aspettato ancora un po’ prima di decidere per il Brasile, visto che il Flamengo era già in pressing. Dall’Europa nel frattempo nessuna proposta convincente, ecco quindi che il Flamengo – secondo copione – si sta materializzando proprio in queste ore. A 34 David Luiz si prepara a un ritorno alle origini.

Foto: Instagram David Luiz